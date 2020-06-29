Сертификационные полеты Boeing 737 MAX начнутся сегодня
29.06.2020, 10:56, Новости дня
Федеральное управление гражданской авиации (ФУГА) подтвердило в воскресенье, что оно одобрило сертификационные летные испытания самолетов Boeing 737 MAX, которые могут начаться уже в понедельник.
В электронном письме в Конгресс США управление сообщило, что входящий в его структуру совет по выдаче разрешений на типовую инспекцию «подготовил почву для начала сертификационных испытательных полетов».
– Полеты с летчиками-испытателями ФУГА для оценки предложенных компанией Boeing изменений в автоматизированной системе управления полетом на самолетах 737 MAX могут начаться уже завтра, – говорится в письме.
Агентство Reuters первым сообщило в субботу, что начало сертификационных полетов ожидается в понедельник.
В письме говорится, что «ФУГА не приняло решения о возвращении к эксплуатации» и предприняло ряд дополнительных шагов.
Полеты самолетов марки 737 MAX были приостановлены в марте 2019 года после двух катастроф, в которых погибли 346 человек.
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