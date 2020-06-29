Сертификационные полеты Boeing 737 MAX начнутся сегодня

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29.06.2020, 10:56, Новости дня

Федеральное управление гражданской авиации (ФУГА) подтвердило в воскресенье, что оно одобрило сертификационные летные испытания самолетов Boeing 737 MAX, которые могут начаться уже в понедельник.

В электронном письме в Конгресс США управление сообщило, что входящий в его структуру совет по выдаче разрешений на типовую инспекцию «подготовил почву для начала сертификационных испытательных полетов».

– Полеты с летчиками-испытателями ФУГА для оценки предложенных компанией Boeing изменений в автоматизированной системе управления полетом на самолетах 737 MAX могут начаться уже завтра, – говорится в письме.

Агентство Reuters первым сообщило в субботу, что начало сертификационных полетов ожидается в понедельник.

В письме говорится, что «ФУГА не приняло решения о возвращении к эксплуатации» и предприняло ряд дополнительных шагов.

Полеты самолетов марки 737 MAX были приостановлены в марте 2019 года после двух катастроф, в которых погибли 346 человек.



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