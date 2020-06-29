 

Контрольные испытания боевого робота «Маркер» завершатся в 2021 году

29.06.2020, 10:53, Разное

В 2021 году завершатся разработка и контрольные испытания боевого робота «Маркер». Его ключевой особенностью называют способность подчиняться голосовым командам, которые ему отдает оператор, находящийся на расстоянии 2-5 км.
По словам руководителя Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олега Мартьянова, роботизированную платформу «Маркер» можно сравнить с человеком, ведь тот и другой начинают действовать после получения команды. Сейчас специалисты работают над улучшением автономности робота, в перспективе они должны самостоятельно выполнять задачи, находясь на удаленном расстоянии от оператора. На сегодняшний день дальность управления составляет до 5 км.

Роботизированная платформа «Маркер» впервые была показана в виде прототипа в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне. Робот может нести на борту стрелковое оружие, гранатометы, беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы. Разработка «Маркера» от графика не отклоняется, поэтому его контрольные испытания планирую завершить уже в 2021 году.



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