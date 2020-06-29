Пилот из США рассказал о причинах неэффективности истребителей F-35 против РФ

29.06.2020, 10:53, Разное

Брайан Боудинг, пилот из США, пояснил представителям издания Breaking Defense о том, что F-35 Lightning неэффективен против РФ. Речь идет о предполагаемых маневрах истребителя в Восточной Европе.

По словам американского пилота, после того, как командующие войсками США столкнутся в Азии или Европе «с отлично оснащенными войсками противника, которые будут превосходить по численности», понадобится сильная огневая поддержка с воздуха. Однако истребители F-35 Lightning будут не способны оказать ее.

Как отмечает издание «ПолитЭксперт», Брайан Боудинг считает американское воздушное судно недостаточно маневренным. В результат, в ходе опасной перестрелки истребитель не сможет оказать необходимую поддержку. Функционал F-35 Lightning намного проигрывает в этом случае.