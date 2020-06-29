 

Пилот из США рассказал о причинах неэффективности истребителей F-35 против РФ

29.06.2020, 10:53, Разное

Брайан Боудинг, пилот из США, пояснил представителям издания Breaking Defense о том, что F-35 Lightning неэффективен против РФ. Речь идет о предполагаемых маневрах истребителя в Восточной Европе.
По словам американского пилота, после того, как командующие войсками США столкнутся в Азии или Европе «с отлично оснащенными войсками противника, которые будут превосходить по численности», понадобится сильная огневая поддержка с воздуха. Однако истребители F-35 Lightning будут не способны оказать ее.

Как отмечает издание «ПолитЭксперт», Брайан Боудинг считает американское воздушное судно недостаточно маневренным. В результат, в ходе опасной перестрелки истребитель не сможет оказать необходимую поддержку. Функционал F-35 Lightning намного проигрывает в этом случае.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Гособвинение просит приговорить Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии

12.06 / Мнение: Ужасная история: Но, может, человек лечил другого – от алкоголизма?!

15.01 / Главный аналитик КГБ СССР о Владимире Путине

09.06 / Мнение: Нарколог: Не хотите труп получить – дайте Ефремову 2 дня

27.04 / Москва дает понять, что может повысить ставки в водах Шпицбергена

11.06 / Личное: Оля, которая себя растеряла

11.05 / У Лизы Адаменко на шоу «Холостяк» случилась истерика

25.06 / Япония отказалась размещать у себя американские комплексы ПРО

12.04 / «От государства пока не видели ничего, кроме проблем»

04.06 / Стоматологи создали технологию выращивания собственных зубов за 9 недель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска