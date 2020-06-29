Мнение: Падение

29.06.2020, 10:50, Разное

Мрачные предположения становятся фактом. Российская нефть стремительно теряет свой основной рынок – Европу. Поставки Юралс сократились с сопоставимым периодом прошлых лет уже на 40 процентов. Далее сокращение замедлится, так как падение и без того велико, но в целом ситуация явно за гранью всех пессимистичных сценариев. Если добавить к этому сдачу позиций Газпрома, который также теряет европейский рынок, да еще и на фоне провалившихся гиперпроектов Турецкого и Северного потока-2, то можно с уверенностью сказать, что концепция "энергетической сверхдержавы" с неприличным звуком скончалась. Европа, которая без восторга восприняла в 2007 году шантаж Путина в Мюнхене, сумела ответить и закрыть риски общения с полусумасшедшим диктатором в свою пользу.

Надежды на переброску нефти и газа в Китай выглядят чистой утопией. Главная причина скепсиса в отношении любых планов в спешном порядке восполнить потери на Западе поставками на Восток – экономическая катастрофа в самом Китае. Никакого выхода из карантинного обвала в Китае так и не наблюдается. Локдаун привел к тому, что доходы госпредприятий Китая в январе-мае упали более чем на 50% по сравнению с сопоставимыми периодами. Китайский ЦБ занят спасением банковскй системы, закачивая туда фактически безвозвратную ликвидность, чтобы компенсировать катастрофические невыплаты по кредитам со стороны заемщиков-предприятий, но это, скорее, просто оттягивает неизбежное – уже есть прогнозы о запуске рецессии в китайской экономике еще до выборов в США. Понятно, что в таких условиях "поворот на Восток" становится мифом.

Что особенно печально для путинских друзей, так это динамичное отставание от конкурентов – Саудовской Аравии и американцев, которые тоже не в лучшем положении, но показатели их экспорта "валятся" существенно медленнее. А главное – у них есть резервы: финансовые, технологические и ресурсные. А значит – в случае улучшения коньюнктуры они будут успевать быстрее. Тем более, что НПЗ Европы перестраивают свои технологические линии на более легкие сорта, как раз саудовские и американские. Юралс впервые стоит немного дороже Брента, и это становится его конкурентной проблемой, дополнительно усугубляя экспортные перспективы.

В общем-то, ситуация вполне логична: поставьте бомжа с помойки руководить сложной отраслью, и он сумеет за несколько лет ее угробить. Путинские друзья выглядят попрезентабельнее, но умственные способнсти, бэкграунд и опыт работы в отраслях у них вполне сопоставимы. Неудивительно, что результат соответствующий.

Для всех нас это не самая радостная новость, так как есть пример, чем всё это в конечном итоге заканчивается – братская Венесуэла весьма показательна. Рухнувшая нефтяная отрасль, которой тоже были поставлены командовать люди, имевшие отношение к углеводородам только когда заливали бензин в бак автомобиля, привела страну к коллапсу. Итогом стал выход Венесуэлы на первое место в мире по числу беженцев, оставшиеся в стране люди просто выживают. От бунта наркобаронов-чавистов спасает тотальный террор и не менее тотальная карточная система, когда большая часть нищего населения поставлена перед выбором – лояльность в обмен на шанс не умереть от голода сегодня.

Мы – не Венесуэла, но мафия везде одинакова и везде приводит к одному и тому же итогу. Что в Венесуэле, что в России. Аналогий вполне достаточно, включая и идущее прямо сейчас "обнуление" сроков Путина – Чавес перед смертью тоже озаботился вечным правлением, правда, не учел, что вечную жизнь на референдуме получить все равно не получится.