Большинство жителей Токио выступили против проведения Олимпиады в 2021 году

29.06.2020, 10:48, Новости дня

Против проведения летних Олимпийских игр в 2021 году в японской столице высказались больше половины жителей Токио, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу японских СМИ.

Так, 51,7% опрошенных выразили надежду на то, что Олимпийские игры в 2021 году не состоятся. Из них 27,7% респондентов выступили за их полную отмену, еще 24% предпочли бы, чтобы проведение Олимпиады было перенесено на более поздний срок, передает «Интерфакс».

Из тех, кто надеется на проведение Олимпиады в следующем году, 31,1% заявили, что необходимо сократить масштабы мероприятия и провести его без зрителей. Остальные 15,2% выступили за полноценное проведение игр.

Опрос проведен с 26 по 28 июня. В ходе опроса были получены ответы 1030 человек.

Тем временем Оргкомитет игр допустил возможность еще одного переноса Олимпиады в Токио.

Между тем, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония полна решимости принять Олимпийские игры в следующем году в полном объеме, продемонстрировав тем самым победу над вспышкой коронавируса.

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось паралимпийских игр из-за распространения коронавирусной инфекции.