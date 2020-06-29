Домашние роды с отчетом в Instagram: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

29.06.2020, 10:42, Разное

Звездочка благополучно доставлена на Землю. Мой самый красивый и глубокий опыт. Всем сердцем наша семья принимает ваши поздравления. Восстанавливаюсь и готовлюсь вам многое рассказать,

– подписала Саша фотографии с новорожденным.

Предыдущий пост блогера был посвящен непосредственно родам. Период схваток и рождения четвертого ребенка Саши запечатлела профессиональный фотограф, которая на протяжении всего времени была рядом со Зверевой и ее супругом Даниэлем.

Саша Зверева с мужем Даниэлем и их общим ребенком

На следующий день после появления на свет младенца Саша опубликовала в Instagram ряд сторис, в которых рассказала, что роды начались в пятницу, после того, как девушка закончила свою спортивную тренировку:

Схватки шли каждые 15 минут, но такое было часто в последнее время. Я приняла по традиции горячий душ, намазалась всеми маслами. Согрелась. Но схватки не успокоились, как это было всегда до этого. Это был второй большой знак. Я заварила чай с black seed oil и медом. Я не хотела общения. Я плакала… Закрывшись в ванной, танцевала (опускала детку вниз, в таз), слушала медитативную музыку (успокаивала засуетившийся ум), засекала в приложении схватки и прислушивалась к их нарастанию. О начале родов не знал никто. Кроме меня, малыша и Бога… Сила схваток стала нарастать. Я начала плакать и прощаться с животиком. Накручивала локоны, понимая, что потом может быть не до них. Уже было не до них… Дэн работал этажом выше. Няня готовила еду этажом ниже. Я была в латентной фазе, раскачивая ее в активную. Я попросила заварить 2 литра ромашки для кружки Эсмарха. Вторую кружку я делала уже на активных схватках. Это был огонь!

Ни о каком Instagram не было и речи. Я закрыла все входы в мое энергополе для посторонних, исчезла с радаров. Энергия хейта и злых пожеланий от буйнопомешанных испытать все прелести травматичных родов и не смочь родить дома мне были ни к чему. Обрубила и провалила эти все маятники.

Закончив мейк и волосы, я пошла звать Дэна. Пора. оставалось 2,5 часа. Но я не могла об этом знать. Ты никогда не знаешь, сколько…

В конце февраля экс-солистка группы “Демо” и популярный Instagram-блогер Саша Зверева вышла замуж за американца по имени Даниэль, с которым она встречалась до свадьбы около двух лет. Для Саши этот брак стал третьим. В начале 2000-х, на заре своей музыкальной карьеры, она состояла в отношениях с банкиром Ильей Гусевым. От первого брака она родила в 2003 году дочь Василису, а в 2008-м сына Макара. В 2011 году Зверева вышла замуж за российского диджея Дмитрия Алмазова, церемония прошла во время фестиваля электронной музыки “Казантип”. В 2015 году Саша переехала в США, тогда как ее супруг остался жить в России. В Лос-Анджелесе Саша родила сына, которого назвала Лев, его отцом стал Дмитрий Алмазов, однако отношения после появления мальчика на свет супруги больше не поддерживали.

Саша Зверева с возлюбленным Даниэлем и детьми – Василисой, Макаром и Львом