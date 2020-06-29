 

Бейонсе, Мишель Обама, Алиша Кис и другие на онлайн-премии BET Awards 2020

29.06.2020, 10:42, Разное

Не все мероприятия в этом году переносятся из-за коронавируса. Некоторые из них просто переходят в онлайн. Так случилось и с ежегодной BET Awards, вручаемой телеканалом Black Entertainment Television за достижения в музыке, актерском мастерстве, спорте и других отраслях развлечений афроамериканцам и представителям других нацменьшинств США.

Ведущей церемонии в этом году была Аманда Сил. Лидером по числу номинаций в этом году стал рэпер Дрейк – их было шесть. Впрочем, заветная надпись “победитель” появилась напротив его имени лишь в одной категории. Почетной награды удостоилась Бейонсе. Певица посвятила ее движению Black Lives Matter. Многие выступления артистов были посвящены последним событиям, всколыхнувшим Америку, а именно протестам против расовой дискриминации и полицейского произвола. Рэпер Lil Wayne исполнил на церемонии песню в память о трагически погибшем баскетболисте Коби Брайанте.

Отдельно стоит отметить старшую дочку Бейонсе и Джей-Зи. 8-летняя Блу Айви получила награду в категории BET Her Award за саундтрек к фильму “Король Лев” – Brown Skin Girl, в записи которого участвовала. Примечательно, что это не первая награда девочки: в прошлом году она получила премии Soul Train Music Awards и NAACP Image Award за эту же песню.

Джон ЛеджендМишель ОбамаАлиша КисДженнифер ХадсонТрэйси Эллис РоссЛиззоLil Wayne



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