 

ВЦИОМ: поправки в Конституцию поддержали 75 процентов проголосовавших

29.06.2020, 10:30, Новости дня

За период с 25 по 28 июня 76 процентов респондентов, принявших участие в голосовании, поддержали изменения в Конституцию РФ. Об этом свидетельствуют данные соцопроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 163 тысячи 124 человека.

Опрос проводился на выходе около 800 избирательных участков в 25 субъектах РФ. Основной день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля.

В январе этого года в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил провести голосование по поправкам в Конституцию РФ.

11 марта после рассмотрения поправок Госдума в окончательном чтении приняла президентский законопроект. Тогда же его одобрил Советом Федерации, после чего документ был поддержан заксобраниями всех субъектов РФ.

Согласно указу президента, общероссийский день голосования был назначен на 22 апреля, но в связи с пандемией COVID-19 президент в телеобращении к гражданам 25 марта сообщил о необходимости переноса голосования.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.



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