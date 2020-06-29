 

Охранник московского супермаркета порезал ножом посетителя

29.06.2020, 10:30, Новости дня

Охранник московского супермаркета в ходе драки схватился за нож и порезал посетителя. Уже через час он объяснялся в отделении полиции.

Стычка произошла вечером 28 июня на улице Госпитальный Вал. Что именно не поделили мужчины, остается неизвестным, но выяснять отношения они отправились за "Пятерочку". Недовольный сложившейся обстановкой 34-летний охранник выхватил нож и полоснул им по лицу оппоненту.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника, пострадавшего с резаной раной лица доставили в больницу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Мнения: Украинское небо становится площадкой для удара США по России

18.05 / Нацпроекты помогли жителям Югры приобрести профессии

05.06 / Гейтс ответил на обвинения в чипизации населения планеты через вакцину

29.04 / Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии

21.05 / Москва сообщила о плане «Б» в случае выхода США из Договора по открытому небу

07.05 / Более 120 млн жителей Индии лишились работы из-за коронавируса

03.05 / Городской голова Черкасс Бондаренко: Центральная власть сегодня боится мэров

22.05 / Сенат США утвердил нового главу Национальной разведки

16.04 / Победитель «Лидеров России» назначен руководителем департамента Минюста

16.06 / Блогер разоблачил движение «Голос»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска