Эксперты назвали 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тысячи рублей

29.06.2020, 10:30, Разное

Эксперты авторынка назвали 5 недорогих «неубитых» премиальных кроссоверов. Особенностью ТОПа стало то, что все представленные модели стоят не дороже 500 тысяч рублей.

Внедорожник премиум-класса X3 от немецкой компании BMW выпускался в течение восьми лет, с 2003 по 2010 год. При этом модельный ряд представлен целым набором моторов, как бензиновых, так и дизельных. Объемы топливного бака также разнятся, как и мощность машины, соответственно от 2 до 3 литров и от 150 до 286 лошадиных сил. При пробеге в 200 тысяч километров и стоимости в 500 тысяч рублей автомобили данного бренда традиционно очень качественные.

Кроссовер XC90 от шведской Volvo сошел с конвейера в 2002 году и сразу стал популярен у автолюбителей. Двигатели емкостью 2,4 – 2,5 литра выжимают до 185 лошадиных сил. При этом силовые агрегаты дополняются преимущественно трансмиссией-автоматикой. Внедорожник FX от японского бренда Infiniti также, как и предыдущая модель, выпущена в начале 2000-х годов. Двигатель вместительностью в 3,5 литра развивает мощность в 280 «лошадей». При этом машина с пробегом в 170 тысяч километров обойдется покупателю не выше полумиллиона рублей.

Еще один представитель немецкого автопрома, корпорация Mercedes-Benz в 1997 году выпустила кроссовер ML. Позже, в 2001 году SUV получил ряд изменений в дизайне, и обширную гамму моторов. Наиболее популярной оказалась вариация с 4-литровым двигателем с 150 лошадиными силами. При этом даже машины с 300-тысячным пробегом остаются в отличной форме и даже не требуют капитального ремонта.

Первая модель Freelander от британской марки Land Rover вышла на рынок в 2006 году, сразу попав в ТОПы продаж. Наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются версии 2007-2008 годов, с пройденным километражем в 170 тысяч. Оснащаются машины силовыми установками в 2,2 и 3,2 литра с отдачей в 160 и 233 лошадиные силы соответственно. Машина очень надежна, однако в случае поломки ее ремонт потребует значительно более высоких затрат, чем аналогичные модели у конкурентов