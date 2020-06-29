Пекин введет визовые ограничения в отношении официальных лиц США

29.06.2020, 10:30, Новости дня

Китай примет необходимые меры в отношении официальных лиц США в ответ на санкции Вашингтона против китайских чиновников в связи с «ущемлением автономии Гонконга», сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китайская сторона решила ввести визовые ограничения в отношении американских (официальных) лиц, которые предприняли неблаговидные действия по вопросу Гонконга», – сказал он, передает ТАСС.

США ввели новые санкции против Китая, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия.