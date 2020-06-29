 

В результате обвала на шахте в Луганской области погиб шахтер

29.06.2020, 10:30, Новости дня

В Луганской области сегодня ночью произошел обвал на шахте “Привольнянская” ПАО “Лисичанскуголь”, один человек погиб. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от фракции “Батьківщина” Михаил Волынец.

“В 23.30 [28 июня] из-за обвала на шахте “Привольнянская” ПАО “Лисичанскуголь” погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели второго военизированного горноспасательного отряда эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска”, – написал Волынец.

О 23.30 через обвал на шахті «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» загинув шахтар. Його колегу з чисельними…

Posted by Михайло Волинець on Pühapäev, 28. juuni 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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