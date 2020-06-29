Доктора сообщили названия болезней, изменяющие запах тела

29.06.2020, 10:30, Разное

Доктора сообщают, что ранними симптомами определенных болезней является измененный запах тела. При возникновении такой симптоматики необходимо посетить врача и начать лечение, не упустив течение заболевания.

Врачи напоминают, что неприятный запах изо рта указывает на диабет, ведь организм не получая доступа к глюкозе, начинает использовать жир для создания энергии, что может провоцировать развитие кетоза. Если моча и пот начинают пахнуть сырой рыбой, это может указывать на нарушениях в работе печени, так как в организме накапливаются отравляющие вещества.

В издании Advanced Material Science в 2016 году были опубликованы результаты исследования о симптоматике преэклампсии – осложнении беременности, появляющемся после 20 недели и отличающегося повышенным кровяным давлением, отеками и протеинурией. Ученые выяснили, что заметить такое состояние можно по неприятному запаху из ротовой полости.

Также не так давно израильские доктора представили устройство, которое диагностирует рак легких с точностью до 90%. Прибор отслеживает особый запах, который выделяется пораженными раком клетками. На болезни десен или абсцесс зубов может указывать сероводородный запах изо рта. Больному необходимо быстро записаться к стоматологу. Специалисты просят людей при любом изменении запаха тела посещать докторов, так как только они помогут с установлением точного диагноза.