Скотт Уоринг нашел руины древней постройки на Марсе

29.06.2020, 10:28, Разное

К такому выводу пришел известный виртуальный уфолог Скотт Уоринг, когда изучал фотоснимки поверхности Марса.

На поверхности Красной планеты он обнаружил некую структуру, которая напоминает ровные стены рукотворного строения. Стены соединены между собой, формируя комнаты.

По мнению уфолога, обнаруженные стены могут быть руинами строения, принадлежащего крошечному разумному виду.

Исследователь привел пример, когда он десять лет назад обнаружил на поверхности Марса небольшую женскую фигурку высотой 15 сантиметров. Вполне возможно, продолжает свою мысль Уоринг, существа такого роста могли построить подобные структуры. В этих же строениях они жили.

Скотт Уоринг обращает внимание пользователей Сети на равномерную толщину стен. Природа не могла создать подобное. Это стопроцентное доказательство того, что на Красной планете была жизнь, а разумные существа, жившие на ней, были небольшого роста.