У младенца — соска и подгузник, у России — армия и флот

29.06.2020, 10:25, Разное

Из лирики этого лета. Диптих.

1.

Выдайте подателю сего,

Что у вас имеется в сельпо:

Сахара, погрызенного мышью,

Заморозка в городе пустом —

И канвы, по коей как ни вышью,

Все равно получится крестом.

Выдайте подателю сего

Все, чего не жалко на него:

Злого, неприветливого крова,

Дымных перебежек под огнем,

Серого, как день, белья сырого

С девочкой визжащею на нем.

Выдайте подателю сего,

Мне же не давайте ничего:

Ни на поле с кроткими стадами,

Ни на вырожденье класса люкс,

Ни на злобу, ни на состраданье,

Даже на страданье не ловлюсь.

Выдайте положенный провал,

Но ему, тому, кто подавал.

Выдайте окурками, винищем,

Перекур сулите и привал.

Я ж не подавал тут даже нищим,

Даже и надежд не подавал.

Здесь предатель — главное клеймо,

И оно мне выдалось само.

И покуда вовсе не убили,

Плотное, тугое большинство,

Я хочу, чтоб на моей могиле

Выбили «Предателю сего».

Чего? Сего. Вот этого всего.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

2.

У младенца — соска и подгузник,

У РФ — армия и флот,

А у меня всего один союзник,

Лишь один соратник. Да и тот —

Будущее. Все оно исправит,

Вылечит, расставит по местам,

И потомок наш с трудом представит,

Как я выживал тогда и там.

Я его, как сын артиллериста,

На себя годами вызывал, —

А оно придет и воцарится,

И не спросит, как я выживал.

Светлое, как звездное скопленье,

Сладкое, как первородный грех,

Вот оно выходит в наступленье,

Наступая сразу и на всех.

Всех оно накажет — злых и добрых,

Всех убьет с улыбкой ледяной,

И меня — чтоб не мешал мой облик

Оценить записанное мной.

Но оно — союзник ненадежный,

Слишком сложный, слишком осторожный,

Может задержаться, протупить,

Может вообще не наступить.

Может наступить куда попало,

А сюда, допустим, ни ногой,

Ибо мы из редкого металла

И для нас придуман план другой.

Мы по сорок пятой параллели

Так и будем ехать на осле —

Потому что всех нас пожалели

И меня, беднягу, в том числе.

Дмитрий Быков

обозреватель