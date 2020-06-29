Скандалы: Как «Норникель» обогащается за счет экономии на очистке отходов

29.06.2020, 10:24, Разное

Принадлежащая предприятию Потанина Талнахская обогатительная фабрика сливала ядовитый шлак прямо в тундру (фото)

Талнахская обогатительная фабрика, которая принадлежит «Норникелю», сливала производственные отходы в тундру, сообщает «Новая газета». Место слива обнаружили журналисты издания, активисты «Гринпис» и бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин. «Новая газета» выложила несколько видео с места слива. Оно находится на территории хвостохранилища фабрики, которое, как сообщает «Гринпис», предназначено для хранения жидких отходов, содержащих тяжелые металлы и поверхностно-активные вещества. Жидкость из хранилища выкачивали насосами и сливали в тундру. Оттуда она ручьями текла до реки Хараелах, впадающей в озеро Пясино. На месте слива был сильный неприятный запах и погибшие деревья, отмечает «Гринпис».

ВАЖНО: «Норникель» прямо сейчас сливает производственные отходы в озеро Пясино. Видео от 28 июня:https://t.co/13iJfwgUPS pic.twitter.com/yKfFEcWHFi

— Новая Газета (@novaya_gazeta) June 28, 2020

Ядовитые отходы «Норникель» прямо сейчас сливает в реку. Еще одно видео от 28 июняhttps://t.co/21DV4VXVW8 pic.twitter.com/L1PiG2dr4w

— Новая Газета (@novaya_gazeta) June 28, 2020

«Это правовой беспредел и преступление против природы и наших детей. Нужно срочно начинать ликвидацию», — заявил Василий Рябинин. Он, активисты «Гринписа» и журналисты «Новой газеты» вызвали на место слива полицию, МЧС, Росприроднадзор и прокуратуру.

По вызову практически сразу приехала служба спасения Норильска. «Сейчас руководство будет решать, что делать. Хорошо, что все зафиксировано. Я слышал и до этого, что что-то здесь сливается в тундру», — заявил старший дежурный группы службы спасения Владимир Женихов.

К месту слива также приехали сотрудники службы безопасности «Норникеля». Насосную станцию, качающую отходы в реку, выключили. Рабочие начали убирать трубы, через которые загрязненная вода сливалась в тундру. Как пишет «Новая газета», они работали в спешке, и трактор на гусеничном ходу случайно раздавил полицейскую машину, на которой приехали сотрудники прокуратуры. Как позже сообщила полиция, в результате никто не пострадал. По предварительным данным, водитель трактора «не убедился в совершении маневра».

Бульдозер «Норникеля» раздавил машину прокуратуры. Он спешно демонтировал трубы, через которые отходы шли в местные ручьи https://t.co/jxzZJJt4Aa pic.twitter.com/w40mKKTv3S

— Тайга.инфо (@taygainfo) June 28, 2020

Управление МЧС по Красноярскому краю заявило РИА Новости, что «Гринпис», «Новая газета» и бывший сотрудник Росприроднадзора обнаружили утечку, которая произошла при несанкционированной перекачке неустановленной жидкости из хвостохранилища. Сейчас перекачка остановлена, оцениваются масштабы загрязнения. Специалисты возьмут пробы слитой жидкости. СК начал проверку информации о сбросе токсичных отходов в тундру. В свою очередь «Норникель» утверждает, что «угрозы утечки отходов (хвостов обогащения) нет».

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что жидкость перекачивали из отстойника оборотной воды Талнахской обогатительной фабрики. Воду решили слить «для предотвращения возможных внештатных ситуаций», так как ее уровень в отстойнике повысился при испытаниях трубопровода горячей воды и из-за ливня.

В конце мая серьезная авария, угрожающая экологии, произошла на другом предприятии «Норникеля». Из резервуара ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании вытекло около 20 тысяч кубометров дизельного топлива, которое попало в близлежащие реки и в почву. Власти отреагировали на аварию с опозданием в несколько дней. По факту утечки было возбуждено несколько уголовных дел. По ним проходят сотрудники ТЭЦ-3, а также мэр Норильска.

После утечки топлива на ТЭЦ-3 журналисты «Новой газеты» Елена Костюченко и Юрий Козырев отправились в командировку на Таймыр. За две недели их несколько раз задерживали, их передвижение ограничивали, а один раз полиция преследовала на вертолете катер, в котором они плыли по реке. 27 июня сотрудники аэропорта Норильска помешали депутату Мосгордумы Сергею Митрохину вывезти образцы загрязненной почвы и воды, которые ему передали журналисты «Новой газеты».

Ольга Корелина

Оригинал материала: «Медуза»

«H2O», 08,10,18, «Яхтенный флот Владимира Потанина»

Миллиардер Владимир Потанин на собственном примере доказывает, что роскошь — это состояние души: зачем ограничиваться ангаром под самолёты класса люкс, когда можно приобрести целый флот роскошных яхт? Итак, рассмотрим три самые дорогие лодки, которые приписывают российскому миллиардеру.

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Nirvana

Предположительно, господин Потанин является владельцем невероятной 88,5-метровой суперяхты Nirvana. О ней много говорили, пока она находилась в топах продаж на яхтенном рынке. Цена судна часто менялась: если сначала за него просили 230 млн евро, то в конце 2014 года ограничивались 199 миллионами европейской валюты. Но впоследствии судно было снято с продажи. На данный момент лодку используют как чартер, требуя за отдых на ней до 900 тыс. евро в неделю (и отдельно расходы за эксплуатацию).

Для клиента и его гостей созданы все условия. Прежде всего, это шесть невероятно просторных кают и мастер-каюта, занимающая большую часть верхней палубы. Среди развлечений — бары и ресторан с видом на море, террасы и террариум с экзотическими рептилиями, 3D -кинотеатр, а также тренажерный зал, оборудованный по последнему слову, спа и прекрасный бассейн (длина 7,5 м, глубина — 1,4 м). Скоростные характеристики яхты выше всяких похвал — это целых 20 узлов (почти 38 км/ч). Передвигаясь со скоростью в 14 узлов, можно пройти без дозаправки свыше 5 тыс. морских миль.

Anastasia

Недавно Потанин расстался со своей красавицей Anastasia, выпросив за нее 78,5 млн евро. Этому не стоит удивляться, ведь яхте уже десять лет. Авторство некогда популярного шедевра принадлежит верфи Oceanco (Нидерланды). В семи каютах легко разместится дюжина гостей. Да и время они проведут прекрасно, наслаждаясь в джакузи, подтягивая форму в тренажерном зале или развлекаясь на водных мотоциклах, а вечером просматривая любимую комедию в кинотеатре. Правда, разгоняется Anastasia лишь до 18 узлов.

Barbara

Эта красавица — будто копия двух предыдущих яхт. Длина её корпуса — 88,5 м, построена также на Oceanco. Дизайн трех судов идентичен. Все они имеют синий корпус с красной линией, панель лодок сзади покрыта деревом. Размер яхт Nirvana и Barbara также одинаков. Отличие же Barbara от двух сестренок — круглая форма зеркал и линии на разных палубах. Эксперты считают, что третья лодка названа в честь дочери Потанина — Варвары. Вместительность яхты — дюжина пассажиров, которым предложены шесть кают на борту. Экипаж судна насчитывает два десятка человек. Из развлечений — пляжный клуб, бассейн и гараж для тендеров, массажный кабинет и тренажерный зал, аквариум с экзотическими рыбками. На яхте предостаточно уникальных находок: 3,5-метровые потолки в кабинете владельца, лифт, как будто обвитый корнями дерева тика, использование нестандартных материалов — кожи лягушек, рога азиатского буйвола, рыбы фугу.

О первых двух яхтах вспоминала в своем интервью и экс-супруга Потанина Наталья. Однако она указывала, что с юридической точки зрения её бывший муж не является их владельцем.

Олег Хок