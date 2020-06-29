 

Семь российских самолетов пролетели над Арктикой

29.06.2020, 10:23, Разное

Самолеты Ту-142МК России в количестве семи штук пролетели над территорией Арктики. Полет проходил в небе над Баренцевым и Норвежским морями, а также над Тихим океаном, передает Пятый канал. Часть полета они провели совместно с истребителями Норвегии и США. В российском оборонном ведомстве отметили, что отечественные лайнеры не нарушали границ других государств и их маршрут полностью соответствовал международным правилам.



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