Звезда сериала “Глухарь” Виктория Тарасова получила серьезную травму

29.06.2020, 10:23, Разное

Артистка стала участником благотворительной акции “Помоги

детям”. Знаменитость содействовала выгрузке продовольствия. Звезда сериала “Глухарь”

таскала ящики с овощами. “К нам пришла огромная, семитонная фура с помидорами

для детишек”, – поведала Виктория Тарасова.

В самый разгар работы актриса почувствовала сильную боль в руке.

Артистка решила, что потянула мышцу. Первое время Тарасова не обращала

внимания на дискомфорт, однако со временем неприятные ощущения только

усиливались.

Звезда сериала “Глухарь”

обратилась к медикам. Доктора выяснили, что знаменитость порвала сухожилие

плечевого сустава. Виктория умирала от боли, ей сделали медикаментозную

блокаду.

В месте травмы у артистки развилось воспаление. “Сижу на

обезболивающих” –

рассказала знаменитость.

Виктории Тарасовой предстоит операция. Артистка с

удовольствием отказалась бы от хирургического вмешательства, однако без него не обойтись. Сейчас звезда сериала “Глухарь” общается с

врачами и ищет хорошую клинику.

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Публикация от Виктория Тарасова (@vika_tar) 28 Мар 2020 в 1:25 PDT

Артистка отмечает, что близкие называют ее ходячей

катастрофой. Виктория постоянно попадает в передряги. Несколько лет назад во

время гастролей Тарасова оступилась во время выступления. Врачи диагностировали

у звезды разрыв крестовой передней

связки и мениска, последний пришлось удалить.