 

Звезда сериала “Глухарь” Виктория Тарасова получила серьезную травму

29.06.2020, 10:23, Разное

Артистка стала участником благотворительной акции “Помоги
детям”. Знаменитость содействовала выгрузке продовольствия. Звезда сериала “Глухарь”
таскала ящики с овощами. “К нам пришла огромная, семитонная фура с помидорами
для детишек”, – поведала Виктория Тарасова.

В самый разгар работы актриса почувствовала сильную боль в руке.
Артистка решила, что потянула мышцу. Первое время Тарасова не обращала
внимания на дискомфорт, однако со временем неприятные ощущения только
усиливались.

Звезда сериала “Глухарь”
обратилась к медикам. Доктора выяснили, что знаменитость порвала сухожилие
плечевого сустава. Виктория умирала от боли, ей сделали медикаментозную
блокаду.

В месте травмы у артистки развилось воспаление. “Сижу на
обезболивающих” –
рассказала знаменитость.

Виктории Тарасовой предстоит операция. Артистка с
удовольствием отказалась бы от хирургического вмешательства, однако без него не обойтись. Сейчас звезда сериала “Глухарь” общается с
врачами и ищет хорошую клинику.

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Публикация от Виктория Тарасова (@vika_tar) 28 Мар 2020 в 1:25 PDT

Артистка отмечает, что близкие называют ее ходячей
катастрофой. Виктория постоянно попадает в передряги. Несколько лет назад во
время гастролей Тарасова оступилась во время выступления. Врачи диагностировали
у звезды разрыв крестовой передней
связки и мениска, последний пришлось удалить.



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