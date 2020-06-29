Звезда сериала “Глухарь” Виктория Тарасова получила серьезную травму
29.06.2020, 10:23, Разное
Артистка стала участником благотворительной акции “Помоги
детям”. Знаменитость содействовала выгрузке продовольствия. Звезда сериала “Глухарь”
таскала ящики с овощами. “К нам пришла огромная, семитонная фура с помидорами
для детишек”, – поведала Виктория Тарасова.
В самый разгар работы актриса почувствовала сильную боль в руке.
Артистка решила, что потянула мышцу. Первое время Тарасова не обращала
внимания на дискомфорт, однако со временем неприятные ощущения только
усиливались.
Звезда сериала “Глухарь”
обратилась к медикам. Доктора выяснили, что знаменитость порвала сухожилие
плечевого сустава. Виктория умирала от боли, ей сделали медикаментозную
блокаду.
В месте травмы у артистки развилось воспаление. “Сижу на
обезболивающих” –
рассказала знаменитость.
Виктории Тарасовой предстоит операция. Артистка с
удовольствием отказалась бы от хирургического вмешательства, однако без него не обойтись. Сейчас звезда сериала “Глухарь” общается с
врачами и ищет хорошую клинику.
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Артистка отмечает, что близкие называют ее ходячей
катастрофой. Виктория постоянно попадает в передряги. Несколько лет назад во
время гастролей Тарасова оступилась во время выступления. Врачи диагностировали
у звезды разрыв крестовой передней
связки и мениска, последний пришлось удалить.
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