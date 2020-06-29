 

Разрушение экосистем способно привести к возникновению неуправляемых пандемий

29.06.2020, 10:17, Разное

Ученые пришли к выводу, что из-за разрушения экосистем пандемии начнут возникать чаще, а их сдерживание окажется более затруднительным. Согласно гипотезе риски появления новых инфекций зависят от биоразнообразия и постоянства природных процессов, например, круговорота воды в природе.
Сотрудники Университета Западной Англии и Исследовательской лаборатории Greenpeace при Университете Эксетера совместно изучили структуру, которая была разработана для анализа взаимодействия общества и окружающей среды. Оказалось, что в экосистемах, остающихся нетронутыми, пандемии возникают редко.

Иная ситуация наблюдается в системах с деградирующей экосистемой. К ее упадку приводят вырубка леса, интенсификация сельского хозяйства и изменение в землепользовании. Кроме того, водные ресурсы естественным образом сокращают передачу болезней и смягчают негативное воздействие инфекций. Поэтому их загрязнение может стать причиной распространения пандемии.



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