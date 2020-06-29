В РФ подтвердили 6,7 тыс. новых случаев коронавируса

29.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6719 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 641 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6719 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 782, Подмосковье – 335, Ханты-Мансийском АО – 277.

Всего в стране выявлены 641 тыс. 156 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 403 тыс. 430 человек, из них 4343 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 9166 человек.

Накануне, 28 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6791. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 72.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.