 

Кристина Асмус призналась, что испытывает огромный дискомфорт в супермаркетах

29.06.2020, 10:09, Разное

Поклонники после заявления Кристины Асмус о разводе с Гариком Харламовым ждут новых подробностей о причинах их расставания. Однако актриса продолжает жить обычной жизнью и недавно призналась, что испытывает огромный дискомфорт в супермаркетах.
Кристина Асмус уверена, что с подобными переживаниями сталкивался хоть раз в жизни каждый человек. К актрисе в гости должен был приехать отец, поэтому она решил приготовить различные блюда. Вечером пришла в супермаркет, параллельно позвонив близким, которые добавили к ее списку еще целую кучу необходимых товаров. В результате, к кассе артистка подошла с полной тележкой. Кристина Асмус словила себя на мысли, что ей ужасно неудобно перед покупателями, которых ей придется задерживать на кассе. Хоть знаменитость и понимает, что люди делают капитальные закупки, ей все равно неловко. Кроме этого, она старается пропускать вперед людей, у которых мало продуктов. Звезда «Интернов» поинтересовалась, как ее фолловеры относятся к «медленным людям с полными тележками».

Актриса неоднократно говорила о том, что не будет давать интервью по поводу развода. Поклонники теряются в догадках и строят собственные теории о причинах, которые привели к расставанию Асмус и Харламова.



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