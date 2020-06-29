 

Учёные назвали простой способ снизить артериальное давление без лекарств

29.06.2020, 10:09, Разное

Учёные из Mahidol University (Таиланд) в ходе проведенного исследования назвали простой способ снизить артериальное давление без лекарств. Они заявили, что чёрный кунжут – это эффективное средство в борьбе с гипертонией.
В научном эксперименте участвовали 30 добровольцев среднего возраста с предгипертонией, показатели кровяного давления всех пациентов – от 120/80 до 140/90 мм ртутного столба. Ежедневно в течение четырёх недель 15 участников исследования принимали по 2,52 граммов экстракта семян чёрного кунжута, а вторая группа употребляла плацебо.

По результатам исследования учёные резюмировали, что у добровольцев из первой группы, в рационе которых присутствовал чёрный кунжут, артериальное давление снизилось почти на 6%. К подобному заключению пришли и австралийские эксперты, проведя масштабный анализ 8 научных работ, изучив данные 843 пациентов.

Медики сравнили показатели хорошего влияния данного травянистого растения на гипертоников с эффектом от лекарств. Кунжут славится обилием полиненасыщенных жирных кислот, клетчаткой, фитостеролом и лигнанами, а также в его семенах находится кладезь витаминов и минералов, которые нормализуют липидный обмен в организме и замедляют старение.



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