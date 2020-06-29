 

ЕС призвали перейти на «язык силы» в ливийском конфликте

29.06.2020, 10:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЕвросоюз должен научиться «языку силы» и пригрозить применением военных средств для установления мира в Ливии, сообщил глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер.

«Дипломатия того, кто в международных конфликтах не в состоянии пригрозить применением военных средств, слишком часто остается на уровне риторики», – сообщил Ишингер, передает Deutsche Welle со ссылкой на Funke Mediengruppe.

По его мнению, Евросоюз в целом и Берлин в частности должны научиться «языку силы», чтобы лучше представлять свои интересы. «Европа может бросить на чашу весов свое военное влияние – с целью достижения перемирия», – добавил он.

Ишингер напомнил, что Берлин потратил много энергии на проведение в январе 2020 года международной конференции по Ливии. Однако ее «результаты до сего момента, к сожалению, были практически нулевыми», констатировал он. Важные игроки в Ливии, включая Россию, Турцию и Египет, в значительной степени игнорировали призывы ФРГ и ее партнеров, поскольку они, по мнению Ишингера, считаются только с теми, кто «может сказать решающее слово в военном плане».

Ранее стало известно, что в ливийской гражданской войне ожидается новый поворот. Вслед за начавшейся турецкой интервенцией на территорию Ливии готовятся вступить египетские войска. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему руководство Египта приняло такое решение, в состоянии ли страна вести столь крупномасштабный военный конфликт – и какого результата Каир хочет добиться.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность позитивного влияния США на ситуацию в Ливии. Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Правительство национального согласия и Ливийскую национальную армию вступить в переговоры «без вмешательства России». В Берлине же подчеркнули, что участие Москвы в процессе необходимо. 



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