Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

29.06.2020, 10:08, Новости дня

В РФ проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, сообщил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.

Он отметил, что сперва управление робототехническими комплексами отрабатывалось с помощью электронного планшета, затем была использована технология голосового управления, когда командир подразделения отдает команды подчиненным и роботам, передает ТАСС.

Также Мартьянов отметил, что в 2021 году пройдут контрольные испытания боевого робота «Маркер», после этого робот будет передан Минобороны России.

«Подведя итоги того, как нам удалось решить задачи автономности, группового управления, технического зрения, распознавания целей, повышения скорости и точности прицеливания, мы уже в следующем году готовы передать заказчикам результаты нашей работы», – сказал руководитель центра.

Вместе с тем Мартьянов отметил, что Фонд перспективных исследований (ФПИ) создает беспилотные авиационные комплексы вертикального взлета и посадки для кораблей.

«Это очень интересная задача – беспилотник должен взлететь, выполнить задачу, вернуться и сесть на корабль, который качается на волнах, в условиях бокового ветра, в условиях движения корабля», – рассказал он.

Также ударные мини-беспилотники, способные самостоятельно поразить цель, а также беспилотники-разведчики будут входить в состав российских боевых роботов.

Специалист уточнил, что оба типа беспилотников уже входят в штатную комплектацию боевой робототехнической платформы «Маркер».

Кроме того, российские боевые роботы получат на вооружение «умные» боеприпасы, которые способны залететь в здание. Это необходимо для того, чтобы в условиях городского боя робототехнический комплекс не попал под прямой огонь противника.

По словам Мартьянова, барражирующие, планирующие боеприпасы, интеллектуальные гранаты «уже в воздухе получают цель и сами рассчитывают траекторию».

«Просто стрелять из гранатомета или пушки сегодня уже слишком примитивно и не перспективно», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в РФ планируют создать робота для эвакуации с поля боя получивших ранения.

В июне сообщалось, что ВДВ до конца 2020 года получат первую партию комплектов роботизированной системы мониторинга 1К144 «Сектант».