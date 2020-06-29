Топовые смартфоны Xiaomi в 2021 году окажутся дороже нынешних флагманов

29.06.2020, 9:53, Разное

Уже через полгода могут подорожать топовые смартфоны компании Xiaomi. Как сообщают эксперты сферы мобильных технологий, ценник на модели 2021 года повысится из-за более высокой стоимости чипа Snapdragon 875.

Мобильная платформа Snapdragon последнего поколения сейчас стоит порядка 250 долларов. Из-за этого флагманы с подобной однокристальной системой обходятся дороже смартфонов-предшественников. Далее устройства с топовыми комплектующими станут еще дороже.

Платформу Snapdragon 875 дополняет модем Snapdragon X60 с функцией работы в 5g.

В то же время цена 865 версии Snapdragon сейчас не превышает 160 долларов. Новый процессор, как уже стало известно из инсайдерских публикаций, реализуют в девайсах китайской Xiaomi и и южнокорейской Samsung. Дебютируют гаджеты в начале 2021 года. Ценники на смартфоны с подобным оснащением поднимется как минимум на 100 долларов и составит не менее 350 долларов США.

В новом Snapdragon 875 производитель установит восемь вычислительных ядер, графический ускоритель Adreno в модификации с индексом 660, и процессор для визуализации Spectra 580. Также в платформе предусмотрена поддержка сверхбыстрой зарядки в 100 Ватт.