Гузеева нецензурно выразилась по поводу просьбы прокомментировать развод Харламова и Асмус

29.06.2020, 9:53, Разное

Многие поклонники знают о том, что Гарик Харламов часто высмеивал в своем микроблоге Instagram программу «Давай поженимся!» и манеру поведения Ларисы Гузеевой. После его сообщения о разводе с Кристиной Асмус журналисты засыпали телеведущую просьбами прокомментировать эту новость, в результате чего она нецензурно выразилась и нагрубила им.

Пользователи Сети начали шутить на тему того, что резиденту Comedy Club теперь необходима помощь знаменитой телесвахи. Лариса Гузеева с момента, когда Харламов и Асмус опубликовали посты о разводе, регулярно получает огромное количество телефонных звонков. Изначально она вежливо общалась с журналистами, но четко дала понять, что расставание юмориста и актрисы не имеет к ней никакого отношения.

Представители СМИ не сбавили свои обороты и начали раздражать звезду картины «Жестокий романс». Когда они в очередной раз позвонили Ларисе Гузеевой, она нецензурно выразилась, после чего бросила трубку.