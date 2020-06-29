 

«Богиня!»: Екатерина Варнава оголилась для новой фотосессии

29.06.2020, 9:53, Разное

Екатерина Варнава оголилась для новой фотосессии. Артистка продемонстрировала обнаженную спину и ноги.
В своем микроблоге в Instagram Екатерина Варнава поделилась новым кадром последней эротичной фотосессии. Самый пленительный кадр она представила подписчиками, которые восхитились стройной фигурой телеведущей.

Сложилось ощущение, будто Екатерина Варнава позировала перед фотохудожником обнаженной. В кадре видно оголенную спину и ноги, ведущая прижалась бюстом к коленям. Поклонники оценили укладку, макияж и романтический образ артистки. Они назвали ее богиней и попросили чаще демонстрировать подобные фотографии.
https://www.instagram.com/kativarnava/



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Сомерхолдер и Уэсли из сериала “Дневники вампира” затеяли совместный бизнес

15.04 / Доктор Мясников возглавил инфоцентр по ситуации с COVID-19

16.05 / Ковидные травмы

16.05 / Дневной фальсификат

12.05 / Карантинные развлечения: Джейсон Момоа учит 11-летнего сына метать томагавк

24.04 / Мнение: Грузия отзывает посла с Украины

17.06 / Ольгу Бузову обвинили в плагиате

11.05 / Анастасия Цветаева на карантине в Израиле живет отдельно от мужа

14.06 / Изможденный Сташевский поверг фанатов в шок

13.03 / Мнение: Диалог в границах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска