«Богиня!»: Екатерина Варнава оголилась для новой фотосессии

29.06.2020, 9:53, Разное

Екатерина Варнава оголилась для новой фотосессии. Артистка продемонстрировала обнаженную спину и ноги.

В своем микроблоге в Instagram Екатерина Варнава поделилась новым кадром последней эротичной фотосессии. Самый пленительный кадр она представила подписчиками, которые восхитились стройной фигурой телеведущей.

Сложилось ощущение, будто Екатерина Варнава позировала перед фотохудожником обнаженной. В кадре видно оголенную спину и ноги, ведущая прижалась бюстом к коленям. Поклонники оценили укладку, макияж и романтический образ артистки. Они назвали ее богиней и попросили чаще демонстрировать подобные фотографии.

https://www.instagram.com/kativarnava/