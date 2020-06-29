 

Иранский флот обвинили в краже сомалийской рыбы

29.06.2020, 9:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПравительство Сомали обвинило флот иранских рыболовецких судов в незаконном вылове рыбы в сомалийских водах на протяжении года.

Власти выразили обеспокоенность по поводу продовольственной и морской безопасности Сомали и призвали Иран провести расследование, передает The Guardian. 

Организации Global Fishing Watch и Trygg Mat Tracking провели анализ и пришли к выводу, что деятельность иранского флота может быть одной из крупнейших незаконных рыболовных операций в мире.

По данным анализа, иранский флот может содержать 192 рыболовецких судна. Утверждается, что они занимались выловом в Сомали и в Йемене с января 2019 года по апрель 2020 года.

Министр рыболовства и морских ресурсов Сомали Абдиллахи Бидхан Варсаме призвал Иран к сотрудничеству. 

«Сомали не допустит незаконного лова рыбы. Ситуация, связанная с присутствием иранских флотов в сомалийских водах, остается давней проблемой Сомали, а незаконный и нерегулируемый промысел в сомалийских водах представляет собой серьезную угрозу для продовольственной безопасности, экономического развития, суверенитета и морской экологии Сомали», – сообщил он. 

Директор департамента рыбного анализа в Global Fishing Watch Чарли Килгур отметил, что иностранные суда были обнаружены недалеко от участка, который Сомали выделил местным рыбакам. 

«Не ясно, какие орудия лова они используют, но признаки того, что они используют дрейфующие сети, что приводит к огромному количеству улова, и это является большим ударом», – добавил он. 

Ранее сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым обнаружили в акватории сети, незаконно установленные украинскими рыбаками, которые подозреваются в браконьерстве.



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