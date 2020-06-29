Опасная химия: у Заворотнюк выпали волосы

29.06.2020, 9:37, Разное

На днях наследница Анастасии Заворотнюк Анна пришла в салон красоты на Рублевке, который посещают многие знаменитости. Девушка захотела сделать окрашивание. Во время процедуры она почувствовала, что ее волосы, обернутые в фольгу, сильно нагрелись, но мастер пояснил: так и должно быть.

Спустя несколько десятков минут Анне смыли краску. После этого девушка весьма удивилась, ведь ее волосы стали как мочалка. Более того, несколько прядей волос выпали. Дочь знаменитой актрисы захотела пообщаться с менеджером, но тот к ней не подошел. Мастер начал уверять Анну, что произошедшее – чуть ли не ее вина.

Так или иначе, девушка не заплатила. Ей подарили средства по уходу за волосами, а также предложили процедуры по их восстановлению. После этого Заворотнюк-младшей пришлось сделать короче свои волосы.

“Это профессиональный салон с высокими ценами, и такого качества результата я никак не ожидала”, – написала Анна в своем инстаграм-аккаунте.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Сен 2019 в 5:12 PDT

Тем временем Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с раком мозга. Несмотря на то что актриса находится дома, ее состояние контролируют врачи. К счастью, артистке становится лучше. Ее супруг Петр Чернышев много работает, чтобы оплатить лечение. Анна развивает свой инстаграм-аккаунт, который также приносит доход семье.