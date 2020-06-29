 

Семья погибла на “трассе смерти” в Тюменской области

29.06.2020, 9:37, Разное

На 423-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло ужасное ДТП, которое унесло жизни целой семьи. Легковушка Mitsubishi выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком Volvo, передает URA.Ru.

Все, находившиеся в иномарке – 53-летний мужчина, 54-летняя женщина и их 21-летняя дочь – погибли. А народе дорогу, на которой произошла авария, называют “трассой смерти”.



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