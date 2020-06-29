 

В MLS сообщили о 24 случаях заражениях коронавирусом за неделю до рестарта сезона

29.06.2020, 9:30, Новости дня

В высшей лиге футбола США зафиксировали вспышку коронавируса среди футболистов и сотрудников накануне возобновления сезона. Рестарт запланирован на 8 июля.

В общей сложности на вирус COVID-19 были проверены 669 футболистов. Положительные тесты из них сдали 18 спортсменов и 6 членов персонала клубов, о чем сообщает пресс-служба турнира. Они отправлены на карантин.

Теперь для окончательного возвращения в строй им потребуется пройти два дополнительных теста с интервалом в 24 часа. Они будут протестированы непосредственно перед поездкой в Орландо, где будет проходить специальный турнир MLS is back. По его завершении возобновится и регулярный чемпионат MLS.



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