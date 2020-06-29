Находившаяся в состоянии комы колумбийка с коронавирусом родила сына

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29.06.2020, 9:30, Разное

Зараженная коронавирусом жительница Колумбии родила ребенка, находясь при этом в состоянии комы, мальчика назвали Джефферсон. Из-за высокой нагрузки на легкие врачи были вынуждены сделать Диане Анголе кесарево сечение во избежание гибели роженицы и плода.
По словам врача Паула Веласкеса из клиники Версаль, находящейся на юго-востоке города Кали, данный случай был одним из самых трудных за всю его практику. Подобные инциденты с зараженной коронавирусом роженицей регистрировались ранее, но процент выживаемости был слишком низок. Кроме того, мальчик родился на 14 недель раньше срока, что тоже усугубляло ситуацию.

В больницу с диагнозом коронавирус Диану Анголу доставили 15 мая, у нее была сильная лихорадка. Из-за тяжелого состояния врачи были вынуждены погрузить ее в индуцированное коматозное состояние. Все это время она сидела под углом 45 градусов, хотя подобных пациентов держат в лежачем положении, поскольку так им проще дышать. Медики отметили, что ребенок родился без коронавируса.



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