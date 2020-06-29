 

Поправки к Конституции за четыре дня поддержали 76% опрошенных ВЦИОМ

29.06.2020, 9:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗа четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России изменения поддержали 76% граждан, следует из данных экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился на 800 избирательных участков в 25 субъектах России. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент – «За» или «Против» поправок в Конституцию, сообщается на сайте ВЦИОМ. 

По состоянию на 21.00 (мск) воскресенья, 28 июня, в опросе приняли участие 163 тыс. 124 человека. На вопрос ответили 70,6% респондентов, отказались от ответа – 29,4%.

Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, среди ответивших на вопросы интервьюеров, в поддержку поправок в основной закон страны высказались 76% россиян. Против поправок проголосовали 23,6% опрошенных россиян.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.



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