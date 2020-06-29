Эксперт рассказал, как правильно выбрать минеральную воду

29.06.2020, 9:30, Разное

Автор книги «Минеральные воды на страже здоровья» Александр Назаров поделился с общественностью информацией, что не все напитки полезны для организма. Он рассказал, как правильно выбрать минеральную воду.

Учредитель компаний «Мир уникальной воды» отметил, что при покупке бутилированной воды нужно в первую очередь тщательно изучить этикетку, обратив внимание на место её добычи. Так, самой полезной принято считать Н2O из артезианских скважин, она богата природными микроэлементами, что нельзя сказать о наземных источниках, где питательные вещества добавляются в процессе производства.

Александр Назаров сообщил, что если столовую воду очистили или кондиционировали, то она уже «убитая», передаёт сайт nation-news.ru. Эксперт подчеркнул, что в минералке обязательно должны присутствовать элементы, образованные естественным путем, он также акцентировал внимание и на лечебной живительной влаге, которую нужно пить в правильном порядке, передаёт издание «Слово и Дело».