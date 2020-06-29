 

В Роскосмосе объяснили высокую стоимость «Ангары»

29.06.2020, 9:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВысокая себестоимость ракеты «Ангара» до начала серийного производства связана с необходимостью Центра имени Хруничева работать сразу на двух площадках – в Москве и Омске, информирует пресс-служба Роскосмоса.

«До завершения переезда производства в Омск на площадку ПО «Полет» Центр им. Хруничева вынужден работать на двух производственных площадках, что создает дополнительные накладные расходы», – сообщили в Роскосмосе, передает ТАСС.

Кроме того, там отметили, что «Ангара» в отличие от «Протона» будет создана и в пилотируемом варианте, что увеличивает ее стоимость из-за дополнительных требований по надежности.

В Роскосмосе также добавили, что «ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» скоро возобновит летно-конструкторские испытания. Находясь на испытаниях, «Ангара-А5» производится пока не серийно, а штучно. В серии цена приблизится к рыночной».

В корпорации отметили, что стоимость каждой ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» для Минобороны в рамках контракта на продолжение летных испытаний составила менее 5 млрд рублей, передает РИА «Новости».

«Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее 5 миллиардов рублей за одну ракету, что уже существенно ниже стартовой цены, на которую ссылаются некоторые СМИ», – пояснили представитель госкорпорации.

Ранее СМИ со ссылкой на финансовый отчет Центра имени Хруничева за 2019 год сообщали, что стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» составляет 7 млрд рублей, что в три раза больше себестоимости ракеты-носителя «Протон-М», которую ей предстоит заменить.

«Ангара» – это семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В». 



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