«С детьми говорит по-русски»: Светлана Крючкова рассказала о жизни старшего сына во Франции

29.06.2020, 9:30, Разное

Светлана Крючкова пояснила о жизни за границей старшего сына Дмитрия. Много лет он живет во Франции с супругой-иностранкой.

Светлана Крючкова в эфире программы «Ты не поверишь!» делилась моментами жизни старшего сына Дмитрия. Они с женой-иностранкой проживает в Париже и воспитывают двоих детей – сына Антона, которому 9 лет и четырехлетнюю дочку Полину. Актриса сообщила, что ее сын с супругой разговаривает по-французски, но с детьми только по-русски. Она гордится тем, что знаком со всеми сказками Александра Пушкина и наизусть читает стихи.

Из-за пандемии коронавируса сын Светланы Крючковой не прилетел на именины матери, но позвонил и отправил в подарок альбом с фотографиями. Актриса после разрешения ситуации с COVID-19 собирается в путешествие. Она сообщает, что с младшим сыном ездят в Швецию и Норвегию. Для своих поездок они стараются выбирать скандинавские страны, потому что доктора не советуют ей жаркий климат.