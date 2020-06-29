 

Количество новых случаев коронавируса в Украине существенно снизилось – до минимума с 9 июня

29.06.2020, 9:26, Новости дня

За последние сутки в Украине выявили еще 646 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил  утром 29 июня Совет национальной безопасности и обороны.  

Это минимальный суточный прирост с 9 июня, когда было зафиксировано 525 новых случаев. 

Общее количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 43 628.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1147 человек (+18 за сутки), вылечилось – 19 027 (+93 за сутки).

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили во Львовской (115), Волынской (84) и Ровенской областях (70).

Новость дополняется. 

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 10,1 млн, из них более 5,14 млн вылечились, а более 501,8 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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