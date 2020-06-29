 

В США разрешили испытательные полеты Boeing 737 MAX. Эксплуатацию самолета запрещали после двух авиакатастроф

29.06.2020, 9:26, Новости дня

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило концерну Boeing начать летные испытания самолета 737 MAX.

Как сообщило агентство Bloomberg 28 июня, о соответствующем решении FAA проинформировало Конгресс в электронном письме. Официально управление не выпускало релиз об этом.

В испытаниях будут принимать участие летчики FAA. 

В письме Конгрессу сказано, что испытания являются одним из заключительных этапов перед сертификацией самолета. При этом в FAA подчеркнули, что еще не приняли решение о его возвращении к эксплуатации.

По данным агентства Reuters, испытательные полеты возобновятся 29 июня и будут продолжаться три дня. Они в основном пройдут в штате Вашингтон. Во время полетов, в частности, проверят систему улучшения характеристик маневрирования MCAS, которая, как считается, стала причиной крушений самолетов этой модели.  

Компания Boeing отказалась от комментариев. Но в заявлении, опубликованном на ее сайте, сказано, что за последние несколько месяцев компания добилась значительных успехов в процессе возвращения самолетов модели 737 MAX на рынок.

“Компания продолжает работать с FAA и другими регуляторами над процессом сертификации программного обеспечения 737 MAX”, – сказано в заявлении. 

Агентство Bloomberg отметило, что для выдачи разрешения на коммерческие полеты FAA понадобятся месяцы. В лучшем случае это может произойти в сентябре. 

На слушаниях в Конгрессе США в декабре 2019 года глава FAA Стивен Диксон заявил, что намерен лично сесть за штурвал во время одного из испытательных полетов 737 MAX. Он сказал, что не подпишет заключение о сертификации до тех пор, пока не будут завершены все технические проверки FAA и он сам не поуправляет самолетом (заявление Диксона опубликовано на сайте FAA). 

Эксплуатация самолетов модели 737 МАХ началась в 2017 году. В марте 2019 года полеты и поставки этих самолетов приостановили по всему миру после двух авиакатастроф (в Индонезии и Эфиопии), в результате которых погибло 346 человек. Причиной крушения лайнеров стала ложная активация системы MCAS. 

В январе 2020 года Boeing объявила о приостановке сборки самолетов модели 737 МАХ, их выпуск она возобновила в мае. 

Перед тем как остановить производство в январе, компания выпустила около 400 самолетов модели 737 МАХ, которые так и не смогла поставить заказчикам. Из-за ситуации с Boeing 737 MAX корпорация терпит миллионные убытки. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Праздники в самоизоляции: если сорваться, второй волны не избежать

21.06 / В многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв. Два человека погибли

27.04 / Появилось видео пролета российского Ил-38 в нескольких метрах от авианосца США

27.04 / Лавров рассказал о признательности Трампа РФ за помощь

18.04 / Ректор Московской духовной академии заболел коронавирусом

22.04 / Новая «перезагрузка» американо-российских отношений: миф или реальность?

03.06 / Число больных COVID-19 в России превысило 430 тысяч человек

13.04 / Independent – подмосковная пробка из машин скорой помощи напугала интернет

23.06 / За 2 месяца число инфицированных COVID-19 в Украине выросло на 386%

12.06 / В ОП РФ заявили о «подарке» в День РФ от Twitter

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска