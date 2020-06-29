Коронавирус за сутки выявили у 45 киевлян

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29.06.2020, 9:26, Новости дня

За сутки число киевлян, у которых лабораторным путем подтвердили заболевание COVID-19, увеличилось на 45 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших – 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет, трехлетняя девочка и 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет.

За текущий период умерли два человека. Госпитализированы шестеро больных, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков. Выздоровели за сутки пятеро киевлян.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Шевченковском районе (10), в Днепровском районе (семь), в Соломенском, Оболонском и Голосеевском районах (по пять случаев).

Всего на сегодняшний день в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 1552 человека выздоровели.

Друзі! Ще в 45 мешканців Києва лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Двоє людей…

Posted by Кличко – мер on Pühapäev, 28. juuni 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

За последние сутки в Украине выявили еще 646 случаев инфицирования коронавирусом, это минимальный суточный прирост с 9 июня. Общее количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 43 628. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1147 человек, вылечилось – 19 027.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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