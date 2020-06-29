 

Украинская армия обстреляла Донбасс

29.06.2020, 9:23, Разное

Поселок шахты “Трудовская”, населенный пункт Александровка, поселок Минеральное и район аэропорта Донецка был обстрелян из 82-миллиметрового миномета БМП, передает “Царьград”. Обстрел вела 79-я бригада Вооруженных сил Украины. Армия Донецкой народной республики нанесла ответный удар, в результате которого из строя была выведена одна единица техники, двое солдат были ранены и один погиб.



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