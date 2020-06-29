 

Пугачева без длинных прядей получила массу комплиментов

29.06.2020, 9:23, Разное

Карантин закончился, поэтому многие знаменитости вновь стали встречаться со своими друзьями из шоу-бизнеса. Например, Алла Пугачева спустя долгое время устроила домашние посиделки в кругу близких людей.

Так, на днях к примадонне российской эстрады приехали в гости Валентин и Марина Юдашкины, Александр Буйнов, а также Александр Достман со своей супругой Идой. Собравшиеся решили сделать памятное фото, которое позже Алла Борисовна выложила в свой инстаграм-аккаунт.

На кадре видно, что для встречи артистка надела блузу пижамного кроя в горох и жемчужное ожерелье. Кроме того, Пугачева собрала волоса, что делает очень редко. По крайней мере, поклонники постоянно видят супругу Максима Галкина с распущенными прядями.

Поэтому снимок стал особенным, и артистка удостоилась огромного количества комплиментов. Пользователи Сети написали, что такой образ очень идет артистке. Некоторые даже заметили, что Алла Борисовна помолодела. “Какая вы красивая!”, “Вам хорошо с убранными волосами – когда вы открываете шею и лицо!”, – считают поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 28 Июн 2020 в 12:25 PDT

Напомним, недавно Алла Пугачева выкладывала совместное фото с Валентином Юдашкиным. Кадр вызвал массу вопросов. Например, некоторые отметили, что артистка перестала походить на саму себя.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Самоизоляция из-за коронавируса привела к увеличению веса у детей с ожирением

08.06 / Мнение: Цифровой юань, американская империя после беспорядков и сравнение Китая с Гитлером

13.04 / Песков назвал «истеричными» опасения повторения в РФ 90-х годов из-за эпидемии коронавируса

05.05 / Мнение: Об искусственном происхождении нового коронавируса

02.06 / Рената Литвинова, Евгений Миронов и другие гости концерта в рамках фестиваля “Черешневый лес”

14.04 / Нет больше грыж, катаракт и косоглазия!

29.04 / Сергей Соседов заявил, что врачи обнаружили у Аллы Пугачевой признаки перенесенного инсульта

15.05 / Мнение: Мрамор как сало

14.05 / Пьяные безработные открыли стрельбу возле здания ФНС в Москве

29.06 / В Минтруде пояснили порядок начисления новых выплат на детей до 16 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска