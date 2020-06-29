 

Ксения Качалина: «Анна-Мария Ефремова видит отца в тюрьме, а меня – в психушке»

29.06.2020, 9:17, Разное

Актриса Ксения Качалина, которая была четвертой супругой Михаила Ефремова, прокомментировала ситуацию, сложившуюся после смертельного ДТП в Москве. По ее словам, 19-летняя дочь Анна-Мария «будет рада, если отец окажется в тюрьме, а она – в психушке».
Михаил Ефремов обеспечивал экс-супругу, страдающую от алкогольной зависимости. Употреблять спиртное Ксения Качалина начала вместе со своим первым мужем – музыкантом Алексеем Паперным. По словам журналистов, ее квартира, расположенная в центре столицы, превратилась в помойку, а по ночам актриса гуляет по городу, посадив себе на плечо пластмассового попугая.

Анна-Мария Ефремова ранее заявляла, что хочет оформить опеку над матерью, чтобы лечить ее от алкогольной зависимости. Ксения Качалина призналась, что она пробовала и наркотические вещества, но они ей не понравились. Поэтому она отдает предпочтение алкоголю, но не считает, что является зависимым человеком.

По словам актрисы, бывший муж очень балует своих детей и делает все, что они от него хотят. Михаил Ефремов снял для Анны-Марии квартиру, а дочь, как отметила мать, «сидит у отца на шее». Ксения Качалина вспоминает, что она практически сразу забеременела в этом союзе, поэтому бросила пить и курить. Мать актера, Алла Покровская, очень ее опекала и беспокоилась о том, чтобы она много гуляла и хорошо питалась во время ожидания ребенка.

Михаила Ефремова экс-жена считает гениальным актером и режиссером. Как к мужчине она к нему ничего не чувствует, уже прошла вся боль. Бывший муж является православным человеком, поэтому «для него самый страшный суд – это кара Божья».



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