 

Китайские аналитики считают новейший российский ионный двигатель проблемой для США

29.06.2020, 9:17, Разное

Аналитики влиятельного китайского издания Sohu высказали мнение о новейшем российском ионном двигателе. Инновационная технология может стать не только революционным прорывом, но и проблемой для армии США.
Не так давно в РФ успешно завершили очередную стадию испытаний ИД-200 КР, ионного силового агрегата. Он разработан сотрудниками «Центра Келдыша», сами создатели технологии пока воздерживаются от каких-либо комментариев. Однако, по мнению экспертов, мотор будет новым козырем в противостоянии с Соединенными Штатами.

Как описывают китайские военные аналитики, ионный двигатель представляет собой агрегат с мощностью в 3 кВт и удельным импульсом тяги в 4,5 тысячи секунд. ИД-200 КР корректирует орбиту космических аппаратов и пригодится при совершении путешествий к удаленным уголкам космоса.

Более подробная информация о параметрах ионного мотора станет известна позже. При том, что заявленная мощность проекта не велика, китайские военные обозреватели уверены, что ее вполне достаточно для выполнения заявленных целей. При этом он обладает высокой экономичностью, что делает его идеальным вариантом для долгосрочной работы в космосе.

При этом аналогичный мотор разрабатывают и конструкторы США. Однако их разработка более энергоемкая, потому российские ионные двигатели способны стать проблемой для Вашингтона.



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