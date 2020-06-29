Боня после высказывания об «алкоголиках и нищебродах» получила МРОТ

29.06.2020, 9:16, Новости дня

Телеведущая и бывшая участница «Дома – 2» Виктория Боня сообщила о получении государства помощи в размере МРОТ.

«Сегодня мой бухгалтер отправила мне это сообщение: «Я подавала заявление в налоговую на получение субсидии от государства в размере МРОТ 12130», – отметила Боня в Instagram.

Эта сумма, по словам ведущей, поступила на счет 26 июня. При этом Боня заявила, что не просила бухгалтера подавать заявление на помощь. Кроме того, эта сумма, как отметила Боня, не покроет убытки, которые она понесла во время простоя. Также телеведущая заявила, что хочет передать эти деньги в нуждающуюся малоимущую семью.

«От себя и от своего бренда джинс я готова перевести еще две таких суммы в многодетные семьи, которые сегодня остро нуждаются в деньгах», – написала Боня.

Ранее в июне Виктория Боня посоветовала властям помогать бизнесменам, а не «алкоголикам и нищебродам». Ее высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал Боню, признавшись, что ее слова его шокировали.

Кроме того, Боне предложили поработать на горячей линии для беременных женщин в кризисной ситуации.

Ранее другая бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева написала в соцсетях, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради средств материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева назвала часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».