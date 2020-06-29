Названа стоимость проезда по ЦКАДу

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29.06.2020, 9:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМаксимальный тариф за проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАДу) составит 2,5 рубля за километр, сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

В понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин и министр транспорта Евгений Дитрих открыли движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе, относящийся к пятому пусковому комплексу.

Новый участок, который начинается от эстакады возле станции «Звенигород» и идет до Можайского шоссе, позволит исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по А-107. Эстакада разгрузит уличную сеть Звенигорода, в том числе выезд со станции «Звенигород», исключит пробки, которые возникают из-за движения встречных потоков транспорта в одном уровне, передает РИА «Новости».

«Несмотря ни на какие экономические сложности, сегодня мы открываем пятый участок дороги, который свяжет Можайское и Звенигородское шоссе. Хотелось бы сказать спасибо строителям, которые могли отсидеться дома, но сделали прекрасную трассу», – сказал Хуснуллин.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность дороги должна в итоге составить 336,5 километра, она проходит приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107. В прошлом году Счетная палата сообщала, что строительство ЦКАД не будет закончено в срок. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что причинами отставания при строительстве ЦКАД стали качество проекта, земельные вопросы и искусственные сооружения.

Кроме того, министерство финансов РФ не поддержало просьбу Минтранса и госкорпорации «Автодор» о выделении дополнительных 44 млрд рублей для ликвидацию «узких мест» Центральной кольцевой автодороги.

Полностью достроить ЦКАД планируют в 2021 году.



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