Антитеррористический центр СНГ заявил об использовании коронавируса боевиками

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29.06.2020, 9:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВербовщики международных террористических группировок призывают новых членов к распространению коронавируса в общественных местах и госучреждениях, сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.

По его словам, «пока государства борются за медицинскую и эпидемиологическую безопасность», вербовщики международных террористических организаций используют и без того сложную ситуацию, привлекая новых «солдат джихада», передает ТАСС.

Новиков добавил, что вербовщики призывают заболевших членов организации к максимальному распространению коронавируса в общественных местах и государственных учреждениях. 

Глава АТЦ подчеркнул, что террористы пользуются снижением уровня жизни и стрессами в результате пандемии коронавируса и вербуют новых членов. 

«Вербовка – и это отмечают специалисты разных стран – облегчается не только снижением уровня жизни населения в тех странах, которые и до пандемии находились в нижних строчках экономических рейтингов, но и дополнительным эффектом длительного социального стресса – религиозной радикализацией. Это серьезный вызов обществу», – сказал он.

Также Новиков отметил, что введение карантина из-за пандемии снизило уровень террористической активности в РФ и странах СНГ. 

«По мере перевода населения к режиму самоизоляции и закрытия границ между государствами уровень террористических актов несколько снизился. Причина очевидна – террористам стало заметно сложнее перемещаться как внутри отдельных государств, так и между странами, существенно усилен пограничный и санитарно-эпидемиологический контроль», – сказал Новиков.

Вместе с тем глава АТЦ добавил, в СНГ беспокоятся о безопасности американских биолабораторий на Украине и в Грузии в связи с проблемами государственного управления в этих странах.

Напомним, из официального ответа украинского минздрава следует, что США создали на территории Украины восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции, для предотвращения создания биологического оружия. Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от правительства проверить деятельность американских военных биолабораторий. В партии заподозрили, что они могут стать источником эпидемий в стране.



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