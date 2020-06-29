У «брутальных мужчин» коронавирус может протекать в тяжелой форме

29.06.2020, 8:30, Разное

Российские медики предупредили «брутальных мужчин» о том, что у них коронавирус может протекать в тяжелой форме. К такому выводу пришли сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ, проведшие соответствующее исследование.

По словам завкафедрой терапии и заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра Яны Орловой, ранее уже было установлено, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус. Но и среди мужчин, можно наблюдать разницу в том, как на них воздействует опасная инфекция.

Так, у пожилых людей коронавирус протекает в более тяжелой форме, чем у молодых. Если житель имеет лишний вес, то есть высокий риск летального исхода от COVID-19. Теперь в эту группу попали «брутальные мужчины» с бородой и большим количеством растительности, а также те, кто имеют мужской тип облысения.