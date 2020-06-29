 

У «брутальных мужчин» коронавирус может протекать в тяжелой форме

29.06.2020, 8:30, Разное

Российские медики предупредили «брутальных мужчин» о том, что у них коронавирус может протекать в тяжелой форме. К такому выводу пришли сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ, проведшие соответствующее исследование.
По словам завкафедрой терапии и заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра Яны Орловой, ранее уже было установлено, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус. Но и среди мужчин, можно наблюдать разницу в том, как на них воздействует опасная инфекция.

Так, у пожилых людей коронавирус протекает в более тяжелой форме, чем у молодых. Если житель имеет лишний вес, то есть высокий риск летального исхода от COVID-19. Теперь в эту группу попали «брутальные мужчины» с бородой и большим количеством растительности, а также те, кто имеют мужской тип облысения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Мнение: Страх и страсть на карантине

21.06 / Врач назвал способы нормализации иммунитета после самоизоляции

14.04 / Анатолий Кашпировский провел в YouTube сеанс по оздоровлению

10.04 / Собянин: Москве предстоят серьезные испытания из-за коронавируса

13.04 / Дизайнер создал рендеры PlayStation 5 в стиле нового DualSense и Xbox Series X

28.06 / Войска ЮВО приняли участие в учениях по борьбе с дронами условного противника

24.04 / Samsung Group запатентовала планшет со встроенной подставкой

05.05 / Мнение: Миллиарды на ликвидацию коронавиурса

07.05 / Личное: Лайка — дочь Анны

18.04 / В РФ создают опытный образец комплекса для скрытного досмотра людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска