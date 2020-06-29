 

Китай высоко оценил российский танк Т-90М, назвав его «смертоносной машиной»

29.06.2020, 8:30, Разное

Специалисты китайского издания «Хуаньцю шибао» после того, как в Москве состоялся отложенный из-за пандемии парад Победы, дали высокую оценку российскому танку Т-90М. Китай назвал новую версию боевой техники «смертоносной машиной».
Т-90М признали самым главным героем перенесенного парада, который прошел на Красной площади. Танк может похвастаться высокими показателями боевой эффективности и полностью удовлетворяет требования, которые выдвигают военнослужащие РФ. Китайские специалисты высоко оценили эту боевую машину. Также внимание экспертов привлекла система залпового огня под названием ТОС-2. Кроме этого, после парада Победы были отдельно отмечены китайским СМИ огнеметная система ТОС-1 и танк Т-80БВМ.

Как отметило издание «ПолитЭксперт», традиционный парад Победы в столице РФ должен был пройти 9 Мая, но из-за ситуации, сложившейся в стране с пандемией коронавируса, его перенесли на неопределенный срок. В результате, мероприятие прошло в день, приуроченный 75-й годовщине Парада Победителей.



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