Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

29.06.2020, 8:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва не хочет потерять Белоруссию ни в экономическом, ни в политическом плане, поскольку Минск остался «единственным союзником» России.

«Единственный союзник, который остался у России, – Белоруссия. И я часто (президенту РФ Владимиру) Путину об этом говорю. … Мы у РФ вторые покупатели газа после немцев, мы огромное количество перерабатываем их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего – политически», – сообщил он во время встречи с представителями Минской области в пятницу, фрагмент мероприятия показал телеканал «Беларусь 1» в воскресенье вечером.

По мнению главы республики, потерять Белоруссию – «это сильнейший удар по внутренней политике России», передает РИА «Новости».

Рассуждая об отношениях с ЕС, Лукашенко заявил, что Белоруссии Европейский союз «напакостил много». Президент, в частности, указал, что Брюссель вводил против Минска санкции, «не хотел разговаривать», но не потому, что республика проводила «не ту политику».

«Нет. Они не смогли подчинить Белоруссию своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе – война на Украине, «нормандский формат» в Минске. Это был повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения…, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли», – отметил он.

Лукашенко считает, что именно в этот момент Белоруссию «наконец-то заметили американцы», выяснилось, что республика «для них тоже важна».

«Мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику, я исходил, прежде всего, из этого, понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны – Россия, с другой – Евросоюз. И котел, который нас постоянно подогревает с юга – Украина, воюющая Украина», – добавил президент.

Ранее Лукашенко сообщил об иностранном вмешательстве в белорусские выборы и призвал белорусов противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела государства. Кто именно вмешивается в выборы в Белоруссии, президент не уточнил, но добавил, что кукловоды «и в Польше живут, и из РФ подкидывают». По мнению экспертов, Лукашенко вынужден идти на неординарные меры, так как существенно растерял поддержку и у себя в Белоруссии, и в России.

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