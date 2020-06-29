Эксперты рассказали, как мошенники готовятся к автомобильному угону
29.06.2020, 8:30, Разное
Эксперты рассказали, как мошенники готовят автомобиль к угону. Прежде, чем украсть чужое транспортное средство, они проводят некоторый ряд определенных действий, чтобы выяснить состояние машины и степень ее защищенности.
Так, перед угоном злоумышленники нередко звонят по телефону владельцу автомобиля. Кроме того, как пишет издание Inforeactor, случаются и фальшивые просьбы о якобы требующейся помощи.
Перед тем, как угнать чужое транспортное средство, мошенники стараются раздобыть все контактные данные о его владельце. Для этого они используют как информацию из различных баз, так и данные о продаже машины. Поэтому человек, который публикует подобные объявления, должен быть осторожен.
Специалисты сайта Newinform напоминают, что автовладельцу обязательно нужно отмечать все перемены в работе машины, например, если внезапно по-иному стала срабатывать сигнализация. Такая ситуация говорит не только о возможных неполадках в системе, но и о попытке взлома защиты авто.
Также случается, что владелец машины может обнаружить ее незапертой. Как утверждают эксперты, это говорит о попытке воров найти подход к машине перед ее угоном.
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